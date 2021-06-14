Першу допомогу Еріксену на полі надали його партнери по команді. У тому числі капітан команди Сімон К'яєр. А вже згодом підбігли медики, які робили йому непрямий масаж серця. Довелося використати і дефібрилятор, адже у Еріксена була зупинка серця.

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На той час матч між збірними Данії та Фінляндії було зупинено. Арбітр забрав гравців з поля. УЄФА дала дозвіл на поновлення гри аж через півтори години після інциденту.

Еріксена ж з поля було відправлено до лікарні. Він прийшов до тями. І після цього прокоментував ситуацію, яка сталася.

"Дякую, я не здаюся. Зараз мені стало краще. Але я хочу зрозуміти, що сталося. Я хочу подякувати усім за те, що вони зробили для мене", – розповів Крістіан Еріксен.

Поки лікарі не знають причини, чому в Еріксена раптово зупинилося серце під час матчу. Гравець перебуває в лікарні під наглядом медиків.