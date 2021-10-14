УЄФА представив найкращий гол сезону Ліги націй: відео

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкрасивіший гол Ліги націй. Найкращим голом фінального раунду Ліги націй став точний удар нападника збірної Франції Каріма Бензема.

Отримавши м'яч на куті штрафного майданчика, Бензема обвідним ударом вразив дальню "дев'ятку" іспанців і зрівняв рахунок у грі.

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Відео голу Бензема

Нагадаємо, що рахунок у вирішальному поєдинку відкрили іспанці. На 64-й хвилині відзначився лідер Реала Сосьєдад Мікель Оярсабль. Бензема дві хвилини по тому відновив статус-кво, а за десять хвилин до фінального свистка Кіліан Мбаппе приніс "триколірним" перемогу – 2:1.

Результативність Бензема