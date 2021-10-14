Получив мяч на углу штрафной, Бензема обводящим ударом поразил дальнюю "девятку" испанцев и сравнял счет в игре.

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Видео гола Бензема

Напомним, что счет в решающем поединке открыли испанцы. На 64-й минуте отличился лидер Реала Сосьедад Микель Оярсабль. Бензема две минуты назад восстановил статус-кво, а за десять минут до финального свистка Килиан Мбаппе принес "трехцветным" победу – 2:1.

Результативность Бензема