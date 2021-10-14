Получив мяч на углу штрафной, Бензема обводящим ударом поразил дальнюю "девятку" испанцев и сравнял счет в игре.
Смотрите также Революция в судействе: ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда
Видео гола Бензема
Напомним, что счет в решающем поединке открыли испанцы. На 64-й минуте отличился лидер Реала Сосьедад Микель Оярсабль. Бензема две минуты назад восстановил статус-кво, а за десять минут до финального свистка Килиан Мбаппе принес "трехцветным" победу – 2:1.
Результативность Бензема
- В этом сезоне Карим выглядит просто потрясающе. В восьми матчах Ла Лиги 33-летний футболист забил девять голов и отдал семь результативных передач, что позволяет ему лидировать по обоим показателям среди всех игроков пяти ведущих чемпионатов Старого Света.
- Кроме того, француз отметился одним забитым мячом в Лиге чемпионов и забил два гола в финальном турнире Лиги наций. На Евро-2020 Бензема оформил два дубля.