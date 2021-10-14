Отримавши м'яч на куті штрафного майданчика, Бензема обвідним ударом вразив дальню "дев'ятку" іспанців і зрівняв рахунок у грі.

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Відео голу Бензема

Нагадаємо, що рахунок у вирішальному поєдинку відкрили іспанці. На 64-й хвилині відзначився лідер Реала Сосьєдад Мікель Оярсабль. Бензема дві хвилини по тому відновив статус-кво, а за десять хвилин до фінального свистка Кіліан Мбаппе приніс "триколірним" перемогу – 2:1.

Результативність Бензема