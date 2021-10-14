Отримавши м'яч на куті штрафного майданчика, Бензема обвідним ударом вразив дальню "дев'ятку" іспанців і зрівняв рахунок у грі.
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Відео голу Бензема
Нагадаємо, що рахунок у вирішальному поєдинку відкрили іспанці. На 64-й хвилині відзначився лідер Реала Сосьєдад Мікель Оярсабль. Бензема дві хвилини по тому відновив статус-кво, а за десять хвилин до фінального свистка Кіліан Мбаппе приніс "триколірним" перемогу – 2:1.
Результативність Бензема
- У цьому сезоні Карім виглядає просто приголомшливо. У восьми матчах Ла Ліги 33-річний футболіст забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач, що дозволяє йому лідирувати за обома показниками серед усіх гравців п'яти провідних чемпіонатів Старого Світу.
- Крім того, француз відзначився одним забитим м'ячем в Лізі чемпіонів і забив два голи в фінальному турнірі Ліги націй. На Євро-2020 Бензема оформив два дубля.