Сувора дискваліфікація Угорщині і смішний штраф Англії: подвійні стандарти УЄФА на Євро-2020

17:51

Попри пандемію коронавірусу УЄФА вдалося провести Євро-2020 з вболівальниками на трибунах. Як це часто буває, не обійшлося без скандалів. УЄФА вирішив покарати Англію та Угорщину за поведінку фанатів на матчах чемпіонату Європи.