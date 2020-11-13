Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, про що говорив із капітаном "Барселони" Ліонелем Мессі після матчу 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова керманича "біло-синіх" наводить Digi Sport.

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Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у поєдинку проти "Шахтаря" в 2004 році. З того часу ми зустрічалися 9 разів. Ми завжди вітаємося один з одним, тиснемо руку. Я крикнув йому: "Лео!", після чого підійшов і поговорив.

"Про що ми розмовляли? Я сказав: "У мене вдома є футболка знаменитого Пеле. Я хочу, щоб поруч із нею була твоя". Він жестом запропонував повісити її на стіну, після чого сказав мені: "Ти – надзвичайно сильна людина". Ми дуже поважаємо один одного, це нормально у світі спорту. Що Мессі мав зробити в тій ситуації? Повернутися спиною?" – розповів Луческу.

Як Луческу хотів взяти футболу у Мессі

Відеокамери впритул зафіксували, як Луческу декілька разів крикнув: "Лео, Лео, будь ласка". Аргентинець не з першого разу, але почув звернення з боку керманича "Динамо", після чого перекинувся з румуном парою фраз.

Тренер та футболіст начебто домовились поспілкуватись в роздягальні. За розмовою Луческу попросив у Ліонеля футболку з автографом у свою колекцію на що отримав позитивну відповідь.

Додамо, що саме аргентинський форвард став автором першого голу у матчі проти "Динамо". Мессі вдало реалізував пенальті, який сам його і заробив. Також авторитетні видання оцінили Лео найвищим балом у складі "Барселони" – 8.5.