УЄФА відмовиться від правил фінансового фейр-плею. Натомість організація створить нову систему фінансового контролю.

Інформацію про ймовірну відмову від фінансового фейр-плей в УЄФА оприлюднив журналіст Танкреді Палмері.

Варте уваги Експрезидент ФІФА Блаттер відсторонений від футбольної діяльності майже на 7 років

За його даними, в УЄФА створять нову систему фінансового контролю, яка буде передбачати більшу свободу для клубів з точки зору витрат. Однак коли саме це може статися – не повідомляється.

Що варто знати про фінансовий фейр-плей