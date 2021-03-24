УЄФА планує відмовитися від фінансового фейр-плею
УЄФА відмовиться від правил фінансового фейр-плею. Натомість організація створить нову систему фінансового контролю.
Джерело:твіттер Танкреді Палмері
Інформацію про ймовірну відмову від фінансового фейр-плей в УЄФА оприлюднив журналіст Танкреді Палмері.
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За його даними, в УЄФА створять нову систему фінансового контролю, яка буде передбачати більшу свободу для клубів з точки зору витрат. Однак коли саме це може статися – не повідомляється.
Що варто знати про фінансовий фейр-плей
- Фінансовий фейр-плей був створений УЄФА у 2010 році, а з 2011 року почав діяти.
- Згідно з цим правилом, клуби, які за підсумками трьох років перевищують ліміт витрат у 30 мільйонів євро, штрафуються організацією. Спочатку на команди накладаються фінансові штрафи, які згодом можуть дійти і до виключень з єврокубків. Таким чином в УЄФА вирішили боротися з непомірними тратами клубів, відтак і можливими їх банкрутствами.
- Найвідоміший випадок покарання за порушення фінансового фейр-плею – дискваліфікація на два роки для англійського Манчестер Сіті з єврокубків. А також штраф у розмірі 30 мільйонів євро. Це рішення було прийнято в лютому 2020 року.
- Клуб подавав звіти про рекламні контракти, які значно перевищували реальні суми. А збитки приховував, списуючи їх на аутсорсингові компанії. Мова йшла про махінації на суму в 188 мільйонів євро.
- Однак "містяни" оскаржили це рішення. І частково виграли справу. CAS скасував дискваліфікацію з єврокубків, а суму штрафу зменшив до 10 мільйонів євро.
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