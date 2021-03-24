УЕФА откажется от правил финансового фэйр-плея. Зато организация создаст новую систему финансового контроля.

Информацию о вероятном отказе от финансового фэйр-плей в УЕФА обнародовал журналист Танкреди Палмери.

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По его данным, в УЕФА создадут новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения затрат. Однако когда именно это может произойти, не сообщается.

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