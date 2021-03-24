УЕФА планирует отказаться от финансового фэйр-плея
УЕФА откажется от правил финансового фэйр-плея. Зато организация создаст новую систему финансового контроля.
Источник:твиттер Танкреди Палмери
Информацию о вероятном отказе от финансового фэйр-плей в УЕФА обнародовал журналист Танкреди Палмери.
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По его данным, в УЕФА создадут новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения затрат. Однако когда именно это может произойти, не сообщается.
Что стоит знать о финансовом фэйр-плей
- Финансовый фэйр-плей был создан УЕФА в 2010 году, а с 2011 года начал действовать.
- Согласно этому правилу, клубы, которые по итогам трех лет превышают лимит расходов в 30 миллионов евро, штрафуются организацией. Сначала на команды накладываются финансовые штрафы, которые впоследствии могут дойти и до исключений из еврокубков. Таким образом в УЕФА решили бороться с непомерными тратами клубов, а затем и их возможными банкротствами.
- Самый известный случай наказания за нарушение финансового фэйр-плея – дисквалификация на два года для английского Манчестер Сити из еврокубков. А также штраф в размере 30 миллионов евро. Это решение было принято в феврале 2020 года.
- Клуб подавал отчеты о рекламных контрактах, которые значительно превышали реальные суммы. А убытки скрывал, списывая их на аутсорсинговые компании. Речь шла о махинациях на сумму в 188 миллионов евро.
- Однако "горожане" обжаловали это решение. И частично выиграли дело. CAS отменил дисквалификацию из еврокубков, а сумму штрафа уменьшил до 10 миллионов евро.
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