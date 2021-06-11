УЄФА перевірятиме форму України перед кожним матчем на Євро-2020

Українська асоціація футболу та УЄФА узгодили форму, в якій збірна України зможе грати на Євро-2020. Українцям доведеться прикрити напис "Героям слава".
УЄФА попросила прикрити слоган "Героям слава"
В УЄФА прокоментували інформацію, що збірній України доведеться прикрити гасло "Героям слава".
До теми УЄФА погодила новий дизайн форми збірної України на Євро-2020
Там повідомили, що перед кожним матчем форму перевірятиме делегат матчу.
Після нашого вчорашнього повідомлення по цій темі ми хотіли б повідомити вам, що українську команду попросили прикрити доданий слоган "Героям слава" на внутрішній стороні коміра футболки. Це буде перевірятися делегатом матчу УЄФА перед кожним матчем,
– йдеться у повідомленні організації.
Що відомо про форму збірної України
- Нова форма збірної України були представлена 6 червня. Новими елементами форми були карта України з Кримом, а також гасла "Слава Україні" та "Героям слава".
- Дизайн форми спричинив хвилю обурення у Росії. У підсумку Російський футбольний союз офіційно звернувся зі скаргою до УЄФА.
- В УЄФА побачили політичний сенс та висунули вимогу прибрати слова "Героям слава".
- Глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що поверх напису "Героям слава" на формі додадуть емблему збірних з картою країни, тризубом і написом "Слава Україні".