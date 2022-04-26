УЄФА перенесла матчі збірної України U-21 у відборі Євро-2023
Джерело:УЄФА
УЄФА оприлюднила новий календар матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023. Збірна України продовжить боротьбу вже у червні.
Зміни у графіку матчі
На жаль, через війну підопічні Руслана Ротаня не зможуть провести свої домашні поєдинки в Україні. Ці матчі відбудуться у сусідній Молдові, де напередодні "синьо-жовті" проведуть підготовчий збір.
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Календар матчі молодіжної збірної України
- 1 червня. Фарерські острови - Україна
- 5 червня. Україна - Північна Македонія
- 9 червня. Україна - Франція
- 12 червня. Вірменія – Україна
Ситуація України у групі
Наразі українська національна команда зіграла 6 матчів, у яких здобула 4 перемоги, розписала одну мирову та зазнала однієї поразки. Із таким результатом Україна розташовується на другій позиції у групі Н. Лідером є Франція, яка випереджає "синьо-жовтих" на 6 пунктів – 19 проти 13-ти в українців.
Третіми йдуть серби, маючи у своєму активі 11 балів. Групу замикає Вірменія – 3 очки.До слова. На Євро-2023 вийдуть переможці груп, одна найкраща збірна, яка посіла друге місце, та ще 8 команд будуть боротись за путівку у плей-офф.