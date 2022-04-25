Розглянуть поточну ситуацію в УПЛ

Зазначається, що у вівторок, 26 квітня відбудуться загальні збори учасників Української Прем'єр-Ліги.

До речі Павелко розкрив плани щодо завершення сезону УПЛ

Захід відбудеться у форматі відеоконференції. Початок о 12:00.

Під час засідання буде розглянуто питання про VBET Лігу сезону 2021/22 років та Чемпіонаті юнацьких команд УПЛ сезону 2021/22 років.

Також буде розглянута поточна ситуація в УПЛ.

Раніше очільник УАФ Андрій Павелко запевняв, що розраховує на те, що сезон у чемпіонаті України обов'язково буде дограно.

На зимову перерву як лідер пішов Шахтар, Динамо переслідує "гірників". Зазначимо, що усі легіонери залишили Україну, отримавши право підписати контракти до 30 червня 2022 року.

Українські клуби Шахтар та Динамо отримали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон. Мета виїзду – зіграти низку благодійних матчів на підтримку України.