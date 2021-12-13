УЄФА опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 грудня 2021 , 20:11
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Джерело:

УЄФА

УЄФА опублікувала точний розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії відбулося 13 грудня.

Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня.

До слова ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вівторок, 15 лютого

  • Спортінг – Манчестер Сіті
  • ПСЖ – Реал

Середа, 16 лютого

  • Зальцбург – Баварія
  • Інтер – Ліверпуль

Вівторок, 22 лютого

  • Челсі – Лілль
  • Вільярреал – Ювентус

Середа, 23 лютого

  • Бенфіка – Аякс
  • Атлетіко – Манчестер Юнайтед

Вівторок, 8 березня

  • Баварія – Зальцбург
  • Ліверпуль – Інтер

Середа, 9 березня

  • Манчестер Сіті – Спортінг
  • Реал – ПСЖ

Вівторок, 15 березня

  • Аякс – Бенфіка
  • Манчестер Юнайтед – Атлетіко

Середа, 16 березня

  • Лілль – Челсі
  • Ювентус – Вільярреал
Час початку всіх матчів – 22:00 за Києвом.
Автор: Юрій Семенюк