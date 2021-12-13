УЄФА опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 грудня 2021 , 20:11Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
УЄФА опублікувала точний розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії відбулося 13 грудня.
Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня.
До слова ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів
Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вівторок, 15 лютого
- Спортінг – Манчестер Сіті
- ПСЖ – Реал
Середа, 16 лютого
- Зальцбург – Баварія
- Інтер – Ліверпуль
Вівторок, 22 лютого
- Челсі – Лілль
- Вільярреал – Ювентус
Середа, 23 лютого
- Бенфіка – Аякс
- Атлетіко – Манчестер Юнайтед
Вівторок, 8 березня
- Баварія – Зальцбург
- Ліверпуль – Інтер
Середа, 9 березня
- Манчестер Сіті – Спортінг
- Реал – ПСЖ
Вівторок, 15 березня
- Аякс – Бенфіка
- Манчестер Юнайтед – Атлетіко
Середа, 16 березня
- Лілль – Челсі
- Ювентус – Вільярреал