УЄФА офіційно покарав дев'ять клубів за участь в Суперлізі

Дев'ять з 12 клубів, які були серед засновників Суперліги, підписали мирову угоду з УЄФА. Не обійшлося і без санкцій шодо цих клубів.

Команди та УЄФА підписали так звану "Декларацію про зобов'язання клубів", де серед іншого були вказані і штрафи за участь у Суперлізі. Команди зобов'язані сплатити 15 мільйонів євро пожертви "як жест доброї волі". Ці гроші в УЄФА пообіцяли використати на розвиток дитячого. молодіжного та масового футболу.

Читайте також Президент Реалу планує позов проти УЄФА через провал проєкту Суперліги

Окрім того, з команд буде стягнуто 5% від доходу, який би вони мали отримати за участь в змаганнях УЄФА протягом сезону.

Також клуби можуть бути оштрафовані на 100 мільйонів євро, якщо вони ще раз спробують зіграти у несанкціонованому УЄФА турнірі.

Варто відзначити, що мова йде лише про дев'ять клубів, які публічно відмовилися від участі в Суперлізі – англійських Манчестер Сіті, Арсеналі, Челсі, Ліверпулі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхемі, іспанському Атлетіко та італійських Мілані та Інтері.

Щодо ще трьох клубів – іспанських Реалу та Барселони, а також італійського Ювентуса, то їх справа буде передана до компетентних дисциплінарних органів УЄФА.

Що відомо про Суперлігу