из-за войны против Украины российский спорт отграничивают от разных соревнований. Это касается и футбола, где УЕФА отстранила клубы и сборные России от турниров под своей эгидой.

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При этом участие продолжают принимать представители Беларуси. Эта страна прямо не вступала в войну против Украины, но предоставила свою территорию русским фашистам для запуска ракет по мирным городам.

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о возможном отстранении клубов и сборных Беларуси. Он считает, что в этом нет смысла.

Это немного популизм – потребовать устранить всех. Пока мы не видим причин для этого. Если что-нибудь изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать наши полномочия по принятию решений. Мы им не рассказываем, что они должны делать,

– заявил словенец.

Беларусь стала аутсайдером европейского футбола

Напомним, что белорусские команды не вправе проводить домашние матчи на территории своей страны. Более того, даже на номинально домашних поединках белорусы играют при пустых трибунах.

Интересно, что в официальных матчах сборная Беларуси не выиграет уже больше полутора лет. Последняя победа оказалась над эстонцами 27 марта 2021 года в квалификации на ЧМ-2022.

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С тех пор белорусы проиграли 10 из 13 официальных поединков, трижды сыграв вничью. Поэтому национальная команда заняла последнее место в своей группе дивизиона С Лиги наций и может вылететь в худшую лигу.