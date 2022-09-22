Чеферін: Що ми можемо зробити, так це виступати за мир

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував відсторонення збірної росії від жеребкування кваліфікації чемпіонату Євро-2024. Він сподівається на швидке повернення країни-агресора до змагань.

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"Це не рішення сьогоднішнього дня. Рішення для російських збірних та клубів щодо їхнього відсторонення було рішенням до подальшого повідомлення. Це означає, що ми стежимо за ситуацією. Поки не змінимо думку, воно буде чинним. Тому нам не потрібно приймати рішення щоразу, коли розпочинається новий турнір.

Всі ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше, щоб збірна росії змогла взяти участь в наших змаганнях. Але з огляду на ситуацію, якою вона є, зараз ми навіть не можемо її обговорювати. Це поєднання політики та спорту. Я не можу зараз сказати, що якщо буде підписано угоду, то вони зможуть конкурувати. Що ми можемо зробити, так це виступати за мир", – сказав Чеферін.

До слова. росія не зможе проводити офіційні матчі на рівні збірної щонайменше до 2024 року.

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