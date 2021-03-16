УЄФА не розглядає проведення Євро-2020 без глядачів

Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися у червні – липні 2021 року. В УЄФА оптимістично налаштовані щодо заповненості трибун під час поєдинків Євро-2020.

Ми не розглядаємо проведення матчів Євро без уболівальників

Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив інформацію, що присутність вболівальників на стадіоні є обов'язковою умовою для міст, які збираються приймати Євро-2020.

Варте уваги Євро-2020 можуть провести без іноземних вболівальників на трибунах

Є кілька сценаріїв, але ми точно не розглядаємо можливість проведення матчів Євро без уболівальників. Кожне місто має гарантувати, що фанів допустять на трибуни,

– заявив Чеферін.

Він також прокоментував інформацію про скорочення кількості міст, які приймуть Євро-2020. Турнір має відбутися у 12 містах Європи.

"В ідеалі ми хочемо провести турнір так, як планували – у 12 містах. Якщо не вийде, то будемо скорочувати число міст. Фінальне рішення приймемо 20 квітня", – резюмував Чеферін.

Хто може втратити право прийняти Євро-2020

Наразі три міста Європи не можуть гарантувати доступ вболівальників до матчів Євро-2020. Зокрема, це Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія) та Глазго (Шотландія).

За інформацією BBC, Ірландія та Шотландія не надали УЄФА жодних гарантій щодо допуску вболівальників на стадіони. Повідомляється, що в Дубліні та Глазго "дуже погана" ситуація з допуском вболівальників на стадіони.

Додаткові матчі Євро-2020 готова прийняти Велика Британія. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

На Євро-2020 зіграє збірна України. У першому матчі "синьо-жовті" 13 червня в Амстердамі зіграють проти Нідерландів. Наступні два поєдинки України відбудуться у Бухаресті (Румунія) проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу