УЄФА не розглядає проведення Євро-2020 без глядачів

Джерело:Sky Sports
Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися у червні – липні 2021 року. В УЄФА оптимістично налаштовані щодо заповненості трибун під час поєдинків Євро-2020.
Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив інформацію, що присутність вболівальників на стадіоні є обов'язковою умовою для міст, які збираються приймати Євро-2020.
Варте уваги Євро-2020 можуть провести без іноземних вболівальників на трибунах
Є кілька сценаріїв, але ми точно не розглядаємо можливість проведення матчів Євро без уболівальників. Кожне місто має гарантувати, що фанів допустять на трибуни,
– заявив Чеферін.
Він також прокоментував інформацію про скорочення кількості міст, які приймуть Євро-2020. Турнір має відбутися у 12 містах Європи.
"В ідеалі ми хочемо провести турнір так, як планували – у 12 містах. Якщо не вийде, то будемо скорочувати число міст. Фінальне рішення приймемо 20 квітня", – резюмував Чеферін.
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу