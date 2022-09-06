УЄФА не дозволила Шахтарю наносити логотип United24 на форму в матчах ЛЧ

У вівторок, 6 вересня, донецький Шахтар стартує у Лізі чемпіонів. "Гірники" зіграють на виїзді проти німецького Лейпцига.

Позиція УЄФА

Шахтар у Лізі чемпіонів не зможе використати на формі логотип національної платформи United24.

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В УЄФА пояснили це тим, що згідно з регламентом використання логотипів благодійних організацій можливе лише за умови, що вони не пов'язані з політикою.

Глобальна ініціатива United 24 створена за сприяння президента України Володимира Зеленського для допомоги Україні у війні проти росії.

Тому Шахтар у Лізі чемпіонів буде виступати з титульним спонсором СКМ.

Окрім німецького клубу суперниками Шахтаря в групі F будуть іспанський Реал та шотландський Селтік, які у 1-му турі зустрінуться 6 вересня у Глазго.

Головний наставник "гірників" Ігор Йовічевіч напередодні стартового матчу ліги чемпіонів поділився думками щодо майбутньої гри. Він оцінив суперника та прокоментував готовність "гірників" до зустрічі з Лейпцигом.

Де дивитися матч, читайте за посиланням.