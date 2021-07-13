Без українців: УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020

УЄФА склав символічну збірну найкращих футболістів Євро-2020. До команди УЄФА увійшли відразу 5 гравців збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи.

Символічна збірна Євро-2020

Команда Євро-2020 року була складена технічними спостерігачами УЄФА.

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Окрім п'яти італійців, у символічній збірній ще три англійці, та по одному бельгійцю, іспанцю та данцю.

Воротар

Джанлуїджі Доннарумма (Італія)

Захисники

Кайл Уокер (Англія)

Леонардо Бонуччі (Італія)

Гаррі Магвайр (Англія)

Леонардо Спінаццола (Італія)

Півзахисники

П'єр-Еміль Гейб'єрг (Данія)

Жоржиньо (Італія)

Педрі (Іспанія)

Нападники

Федеріко К'єза (Італія)

Ромелу Лукаку (Бельгія)

Рахім Стерлінг (Англія)

За підсумками Євро-2020 УЄФА також вручив три нагороди: