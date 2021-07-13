Без українців: УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
13 липня 2021 , 13:47Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
УЄФА склав символічну збірну найкращих футболістів Євро-2020. До команди УЄФА увійшли відразу 5 гравців збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи.
Символічна збірна Євро-2020
Команда Євро-2020 року була складена технічними спостерігачами УЄФА.
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Окрім п'яти італійців, у символічній збірній ще три англійці, та по одному бельгійцю, іспанцю та данцю.
Воротар
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія)
Захисники
- Кайл Уокер (Англія)
- Леонардо Бонуччі (Італія)
- Гаррі Магвайр (Англія)
- Леонардо Спінаццола (Італія)
Півзахисники
- П'єр-Еміль Гейб'єрг (Данія)
- Жоржиньо (Італія)
- Педрі (Іспанія)
Нападники
- Федеріко К'єза (Італія)
- Ромелу Лукаку (Бельгія)
- Рахім Стерлінг (Англія)
За підсумками Євро-2020 УЄФА також вручив три нагороди:
- найкращий бомбардир – Кріштіану Роналду (Португалія) – 5 голів
- найкращий молодий гравець – Педрі (Іспанія)
- найкращий гравець Євро-2020 – Джанлуїджі Доннарумма (Італія)