Доннарумма провів на полі 719 хвилин
Доннарумма був основним воротарем збірної Італії на чемпіонаті Європи. Він пропустив лише кінцівку переможного матчу з Уельсом в третьому турі, коли Роберто Манчіні дав трохи ігрового часу Сальваторе Сірігу.
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Доннарумма провів на полі 719 хвилин – більше будь-якого іншого гравця на Євро-2020.
Всі три матчі на груповому етапі Доннарумма і "скуадра адзурра" зіграли на нуль. Перший гол вони пропустили від Австрії в 1/8 фіналу. Це був перший пропущений м'яч італійців більш ніж за 1000 хвилин ігрового часу.
Доннарумма також зробив важливий сейв в серії пенальті з Іспанією в півфіналі. У фіналі Євро-2020 проти Англії воротар відбив два пенальті.
Найкращі гравці попередніх Євро
1996: Маттіас Заммер (Німеччина)
2000: Зінедін Зідан (Франція)
2004: Теодорос Загоракіс (Греція)
2008: Хаві Ернандес (Іспанія)
2012: Андрес Інієста (Іспанія)
2016: Антуан Грізманн (Франція)