Монако вибив Спарту Прагу
Монако, як і Шахтар, стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів у 3 раунді кваліфікації. За сумою двох матчів "монегаски" пройшли чеську Спарту Прагу.
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Спершу Монако переміг чехів на виїзді (2:0), після чого здобув перемогу з рахунком 3:1 вдома.
Дата матчів плей-офф
Перший матч у парі Монако – Шахтар має відбутися на полі французького клубу – 17 або 18 серпня. Матч-відповідь відбудеться на полі Шахтаря 24 або 25 серпня.
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- Шахтар і Монако тричі перетиналися на футбольному полі. У далекому 1979 році клуби зустрілися у Кубку УЄФА та обмінялися перемогами.
- Шахтар переміг вдома 3:0, після чого зазнав поразки на виїзді 2:0. Ще один товариський поєдинок виграли "гірники" (2:1).