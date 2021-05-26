Дисциплінарну справу щодо цих трьох клубів відкрили після розслідування, проведеного етичними та дисциплінарними комітетами УЄФА.

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Мова йде про створення 12 клубами проєкту футбольної Суперліги. Однак після погроз зі сторони УЄФА та національних федерацій, а також протестів вболівальників, дев'ять клубів вийшли з проєкту. Це англійські Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Челсі, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, італійські Інтер та Мілан, а також іспанський Атлетіко. Вони пішли на "мирову" з УЄФА, заплативши штраф за це.

Натомість Реал, Барселона та Ювентус офіційно не покинули проєкт.

За даними El Partidazo de COPE, УЄФА розглядає варіант виключення цих трьох клубів з Ліги чемпіонів. офіційно про це мають оголосити після фіналу ЛЧ, який запланований на суботу, 29 травня.

В такому випадку ці три клуби мають замінити інші команди з Іспанії та Італії. Замість Реалу та Барселони це мають бути Реал Сосьєдад та Бетіс, які посіли п'яте та шосте місця за підсумками сезону. Замість Ювентуса в Лізі чемпіонів може виступити Наполі, яке фінішувало на п'ятій позиції в Серії А.

Якщо УЄФА таки вирішить виключити ці три клуби з Ліги чемпіонів, то не виключено, що вони звернуться до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.