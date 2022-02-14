УЄФА може перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, – ЗМІ

УЄФА уважно слідкує за ситуацією між Росією та Україною та може перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Фінальний матч турніру має відбутися 28 травня.

За інформацією джерела, союз може перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, якщо Росія розпочне повномасштабну війну з Україною. Поки що проведення матчу заплановано на 28 травня.

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Російська редакція Metaratings.ru звернулася до УЄФА з цього питання, не вказавши, яке саме питання було поставлене союзу.

"УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. Наразі міняти місце проведення не планується", – відповіли в УЄФА.

Подібна ситуація минулого року

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

УЄФА готовий до екстреної зміни місця проведення матчу. Минулого сезону фінал Ліги чемпіонів перенесли зі Стамбула до Порту менш ніж за місяць через коронавірусні обмеження.