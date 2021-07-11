УЄФА хоче радикально збільшити кількість учасників на Євро-2028

УЄФА вдруге за останні декілька років планує розширити кількість учасників фінальної стадії чемпіонату Європи. Новий формат Євро може включати 32 команди.

Понад половина членів УЄФА гратиме на Євро

Рішення про розширення чемпіонату Європи до 32 команд повинні прийняти до 2023 року. Зміни можуть набути чинності з 2028 року.

До теми Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія

Членами організації є 55 країн, які беруть участь у відборі. Якщо приймуть рішення про розширення фіналу Євро, то, можливо, доведеться переглянути або скасувати кваліфікацію.

Тільки у 2016 році чемпіонат Європи розширили з 16 до 24 команд. Востаннє Євро з 16 учасниками спільно провели Польща та Україна у 2012 році.

УЄФА вже зараз аналізує можливість участі 32 з 55 країн-членів організації.

Чемпіонат Європи – не єдиний турнір, який вирішили розширити. На чемпіонаті світу, починаючи з 2026 року, буде 48 команд замість 32.

УЄФА зможе делегувати у Мексику, Канаду та США 16 збірних.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня. Вирішальний поєдинок Італія – Англія відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок о 22:00.