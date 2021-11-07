Увірвались на поле з фаєрами: розлючені фанати Минаю ледь не зірвали матч – відео

Минай зазнав домашньої поразки від Маріуполя. Невдоволені фанати господарів ледь не зірвали поєдинок УПЛ.

Нерви у фанатів Минаю вже не витримують

Поєдинок 14-го туру УПЛ Минай – Маріуполь міг бути зірваний. А все через нестримних фанатів господарів.

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Нерви уболівальників не витримали. Вони увірвались на газон після другого взяття воріт Минаю на 81-й хвилині. Близько трьох десятків фанатів господарів вибігли на поле стадіону "Авангард" з фаєрами, щоб висловити свої претензії футболістам улюбленої команди.



Ультрас Минаю / Фото instagram.com/ultras_minaj

На щастя, їх витівка не переросла у масштабну сутичку. Правоохоронним органам вдалось вивести ультрас за межі поля, вже через декілька хвилин поєдинок було відновлено.



Фаєри на футбольному полі /Фото instagram.com/ultras_minaj

Фанати Минаю вибігли на поле під час матчу: відео

Минай не зумів відквитати бодай один гол. Маріуполь здобув переконливу виїзну перемогу з рахунком 0:2. Відзначимо, що було у зустрічі по одному вилученню в обидвох командах.

Це вже 8-ма поразка Минаю у сезоні-2021/2022. Клуб здобув лише 8 очок та посідає передостаннє 15 місце у турнірній таблиці УПЛ. Така ситуація не влаштовує фанатів команди, тому вони вирішили показати своє невдоволення.