Провів на полі трохи більше тайму
Аталанта першою розмочила нулі на табло. На 6-й хвилині зустрічі відзначився Маріо Палашич. Вже через 20 хвилин господарі зрівняли рахунок.
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Однак ще до перерви футболісти з Бергамо знову вийшли вперед. Гол забив Дуван Сапата – 1:2. Такий рахунок протримався до кінця матчу. Аталанта перемогла Кальярі на виїзді.
Місце у стартовому складі отримав українець Руслан Маліновський. Атакувальний півзахисник провів на полі 63 хвилини та був замінений на Йосіпа Ілічіча. Український футболіст не запам'ятався результативними діями.
- Цей поєдинок став для Маліновського 14-м у цьому сезоні в усіх турнірах у футболці бергамівського клубу. За зіграні зустрічі гравець збірної України забив два голи та зробив один асист.
Команда Джана П'єро Гасперіні з 22 очками посідає 4 місце у таблиці Серії А. До найближчого конкурента, який є Інтер, відставання у два пункти.
Кальярі – Аталанта відеоогляд