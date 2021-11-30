З Усиком у нас хороші стосунки, – росіянин Повєткін

30 листопада 2021 , 19:11
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Джерело:

"Ушатайка: Спорт-Экспресс"

Колишній регулярний чемпіон світу за версією WBA Олександр Повєткін розповів про те, чи існувала ймовірність його поєдинку проти Олександра Усика. Обидва боксери – олімпійські чемпіони.

Повєткін: Усик добрий, сильний боксер

Чутки про бій Усика з Повєткіним з'явилися у 2020 році після сенсаційної перемоги росіянина проти Ділліана Уайта. Повєткін нокаутував Уайта, але програв у реванші.

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У підсумку зустріч Усика та Повєткіна так і не відбулася. Повєткін завершив кар'єру, а Усик став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Особисто я не знаю, чи міг відбутися наш бій. З Олександром у нас хороші стосунки. Я вважаю, що він добрий, сильний боксер. Щодо того, щоб побоксувати – я такого особисто не знаю. Я не знаю, чому люди так люблять Усика. Напевно, через його простоту. Нормальний, добрий хлопець,
– заявив Повєткін.

До уваги. Повєткін провів 40 поєдинків, з яких 36 виграв. У його пасиві три поразки та одна нічия. Росіянин не утримував повноцінний титул чемпіона світу. Олександр був тимчасовим чемпіон світу за версією WBC. Влітку 2021-го оголосив про завершення кар'єри.
Автор: Михайло Гема