Російський боксер важкої ваги Олександр Повєткін тривалий час перебуває у десятці найкращих боксерів світу. Попри поразки Ентоні Джошуа та Володимиру Кличку росіянину все ще вдається битися за титули. Повєткін сподівається, що доля не зведе його в ринзі з Олександром Усиком.

41-річний Повєткін зізнався, що не бачив переможний бій Усика проти Дерека Чісори. Про це повідомляє Fightnews.info.

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Усику все по зубах

Втім, росіянин вважає, що Усик може досягти успіху у важкій вазі, адже є хорошим боксером.

Якщо чесно, не дивився його поєдинок з Дереком Чісорою. Але вважаю Олександра хорошим і сильним боксером. Йому все по зубах, все залежить від нього. Я не збираюся з ним битися. Хіба ні з ким більше битися? У нас з ним хороші приятельські відносини,

– сказав Повєткін.

Водночас Повєткін погодиться розділити ринг з Усиком, якщо їх зведе доля.

"При цьому скажу так: я ніколи не вибирав суперника. Ну ось залишимося ми удвох з Усиком, і тоді нам доведеться боксувати... Але, сподіваюся, цього не буде", – додав російський боксер.

До уваги. Повєткін провів 39 поєдинків, з яких 36 виграв. У його пасиві дві поразки та нічия з Майклом Хантером. Росіянин не утримував повноцінний титул чемпіона світу. Наразі Олександр – тимчасовий чемпіон світу за версією WBC.

Чи реальний бій Усик – Повєткін?

Чутки про можливий бій між українцем та росіянином неодноразово з'являлися у ЗМІ. Однак сам Повєткін і менеджер росіянина Андрій Рябінський дали зрозуміти, що Усик не входить у їх плани.

Команда Усика також вважає, що бій не має шансів відбутися. Усик свого часу заявляв, що не битиметься з Повєткіним через політичну складову.