"Історична перемога для українців": Кличко зворушливо привітав Усика після бою з Ф'юрі

Олександр Усик у неймовірному поєдинку переміг велетня Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Поєдинок відвідало безліч зірок першої величини.

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко приїхав до Ер-Ріяду, щоб підтримати Олександра Усика в історичному поєдинку. Легендарний боксер одним з перших піднявся на ринг та привітав нового абсолютного чемпіона хевівейту.

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Що сказав Кличко Усику

Легендарний боксер обійняв Усика та зворушливо поспілкувався з ним.

Я пишаюся тобою. Дякую тобі за цю перемогу. Це важлива, історична перемога для тебе, а ще важливіша для нас, українців,

– сказав Володимир Кличко.

Новоспечений абсолют подякував своєму кумиру, яким захоплювався з дитинства.

"Дякую, ти мене надихаєш, ти мене завжди надихав", – відповів Усик.

Кличко привітав Усика з перемогою: дивіться відео

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