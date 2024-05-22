"Історична перемога для українців": Кличко зворушливо привітав Усика після бою з Ф'юрі
Олександр Усик у неймовірному поєдинку переміг велетня Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Поєдинок відвідало безліч зірок першої величини.
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко приїхав до Ер-Ріяду, щоб підтримати Олександра Усика в історичному поєдинку. Легендарний боксер одним з перших піднявся на ринг та привітав нового абсолютного чемпіона хевівейту.
Читайте також Видатний поєдинок, – Кличко відреагував на перемогу Усика у вогняній битві проти Ф'юрі
Що сказав Кличко Усику
Легендарний боксер обійняв Усика та зворушливо поспілкувався з ним.
Я пишаюся тобою. Дякую тобі за цю перемогу. Це важлива, історична перемога для тебе, а ще важливіша для нас, українців,
– сказав Володимир Кличко.
Новоспечений абсолют подякував своєму кумиру, яким захоплювався з дитинства.
"Дякую, ти мене надихаєш, ти мене завжди надихав", – відповів Усик.
Кличко привітав Усика з перемогою: дивіться відео
Найважливіше про бій Усик – Ф'юрі
- "Бій століття" відбувся у ніч проти 19 травня. Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.
- Наприкінці дев'ятого раунду український боксер відправив британця в нокдаун. На думку багатьох експертів, рефері врятував "Циганського короля" від нокауту.
- Олександр об'єднав усі чотири основні пояси хевівейту WBO, WBA, IBF, WBC та став абсолютним чемпіоном світу.
- Раніше українець здобув це звання у першій важкій вазі.
- До речі, останнім абсолютом у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс (1999 – 2000).