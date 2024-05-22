Бывший чемпион мира Владимир Кличко приехал в Эр-Рияд, чтобы поддержать Александра Усика в историческом поединке. Легендарный боксер одним из первых поднялся на ринг и поздравил нового абсолютного чемпиона хевивейта.
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Что сказал Кличко Усику
Легендарный боксер обнял Усика и трогательно пообщался с ним.
Я горжусь тобой. Спасибо тебе за эту победу. Это важная, историческая победа для тебя, а еще важнее для нас, украинцев,
– сказал Владимир Кличко.
Новоиспеченный абсолют поблагодарил своего кумира, которым восхищался с детства.
"Спасибо, ты меня вдохновляешь, ты меня всегда вдохновлял", – ответил Усик.
Кличко поздравил Усика с победой: смотрите видео
Самое важное о бое Усик – Фьюри
- "Бой века" состоялся в ночь на 19 мая. Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
- В конце девятого раунда украинский боксер отправил британца в нокдаун. По мнению многих экспертов, рефери спас "Цыганского короля" от нокаута.
- Александр объединил все четыре основных пояса хевивейта WBO, WBA, IBF, WBC и стал абсолютным чемпионом мира.
- Ранее украинец получил это звание в первом тяжелом весе.
- Кстати, последним абсолютом в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис (1999 – 2000).