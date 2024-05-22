Колишній чемпіон світу Володимир Кличко приїхав до Ер-Ріяду, щоб підтримати Олександра Усика в історичному поєдинку. Легендарний боксер одним з перших піднявся на ринг та привітав нового абсолютного чемпіона хевівейту.

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Що сказав Кличко Усику

Легендарний боксер обійняв Усика та зворушливо поспілкувався з ним.

Я пишаюся тобою. Дякую тобі за цю перемогу. Це важлива, історична перемога для тебе, а ще важливіша для нас, українців,
– сказав Володимир Кличко.

Новоспечений абсолют подякував своєму кумиру, яким захоплювався з дитинства.

"Дякую, ти мене надихаєш, ти мене завжди надихав", – відповів Усик.

Кличко привітав Усика з перемогою: дивіться відео

Найважливіше про бій Усик – Ф'юрі

  • "Бій століття" відбувся у ніч проти 19 травня. Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.
  • Наприкінці дев'ятого раунду український боксер відправив британця в нокдаун. На думку багатьох експертів, рефері врятував "Циганського короля" від нокауту.
  • Олександр об'єднав усі чотири основні пояси хевівейту WBO, WBA, IBF, WBC та став абсолютним чемпіоном світу.
  • Раніше українець здобув це звання у першій важкій вазі.
  • До речі, останнім абсолютом у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс (1999 – 2000).