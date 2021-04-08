В Усика евакуювали машину в Києві за неправильну парковку

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (18-0, 13 КО) в прямому ефірі свого інстаграму розповів історію, яка трапилася з ним напередодні. В боксера евакуювали машину.
Боксер припаркував машину в центрі Києва. Повернувшись за нею пізніше, Олександр не виявив авто на тому ж місці. З'ясувалося, що його автомобіль був евакуйований за неправильну парковку.
До слова Усик назвав умову свого переходу в UFC
Сам боксер стверджує, що знаків, що попереджають про це, не було.
Не було знаків, які забороняють паркуватися. Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно. Я пішов за своїм автомобілем. Приїхав і оплатив штраф за неправильну парковку, потім за евакуатор і ще за щось. Тобто відразу 3 чека.
Повинен бути знак, що тут стоянка заборонена. Знака не було, автомобіль не заважав, стояв збоку як і багато інших, але забрали мій,
– розповів Усик.
Усик – Джойс: епопея потенційного бою
- За попередньою інформацією, наступним суперником українського боксера повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.
- На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.
- Команда Олександра також ніяк не може дійти згоди з Джойсом. Сторони не можуть домовитись про умови контракту. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.