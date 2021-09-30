Усик змусив плакати британських фанатів після перемоги над Джошуа: у залі були бійки

Олександр Усик показав Ентоні Джошуа , де його місце на ринзі – на канатах. Український боксер переміг суперника, змусивши плакати уболівальників у Лондоні.

"Плакала навіть охорона"

У інтерв'ю Вартан Арутюнян, спаринг-партнер Ентоні Джошуа, розповів про атмосферу на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні після перемоги Олександра Усика. Українець змусив плакати прихильників британця. Навіть охоронці, які забезпечували порядок, пустили сльозу.

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За його словами, після поєдинку Усик – Джошуа відбувались сутички між присутніми. Британці були шоковані таким результатом двобою. Усі розчаровані покинули арену у Лондоні.

Звичайно, на арені всі вболівали за Джошуа, тільки його і чекали. Були навіть бійки після бою. Коли Джошуа програв, всі плакали. Кого я бачив навколо, всі реально плакали. Там охорона стояла біля рингу. І ці охоронці стояли і плакали. Такого взагалі ніхто не очікував, зал реально був у шоці. Всі пішли зі сльозами на очах,

– заявив Арутюнян.

Що стосується бійки, то участь у ній взяли декілька темношкірих хлопців, які влаштували сутичку з британцями: "Була така ситуація була, коли один охоронець лізе, а йому кажуть: "Та залиш його, нехай б'ють" і показують, щоб він дав з ліктя. Реально після бою були бійки, але атмосфера дуже хороша в тому плані, що люди люблять спорт".

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