Усик зізнався, чи готовий вбити російського солдата

Непереможний Олександр Усик продовжує розповідати світу про війну в Україні. Боксер розповів про своє перебування в територіальній обороні.

Усик: Я насправді не хотів їхати з країни

У перші дні повномасштабної війни боксер вступив до лав територіальної оборони Київської області. Він зізнався, чи міг би вбити російського солдата.

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Я боявся щодня, коли був у теробороні. Я молився і просив: "Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати вбити мене. Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншу людину". Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив би російського солдата,

– сказав Олександр.

За словами боксера, він не хотів виїжджати з України, прийняти таке рішення йому допомогли військові.

"Я насправді не хотів їхати з країни та покидати наше місто. Одного разу я прийшов у лікарню, де поранені воїни проходили реабілітацію, і вони попросили мене побитися з Ентоні Джошуа заради нашої країни. Вони сказали, що якщо я поїду, то допоможу країні навіть більше, ніж якщо воюватиму в Україні", – зазначив Усик.

"Я хочу жити в Україні"

Непереможний боксер наголосив, що відразу після поєдинку повернеться додому.

"Зараз моя сім’я не в Україні, але багато моїх близьких друзів все ще залишаються в країні. Я зв’язуюсь із ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, тому що для мене дуже важливо, як вони почуваються, чи перебувають у безпечному місці.

Я хочу жити в Україні, одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи", – наголосив боксер.

"Я не вірю в те, що кажуть росіяни"

Усик наголосив, що не вірить російським новинам. Він пригадав обстріл Києва, а також ТЦ у Кременчуці.

"Я не вірю в те, що кажуть росіяни, бо вони не показують правду у своїй країні. Вони нібито бомблять військових, армійські батальйони, але вони не показують, як бомби прилітають у будинки мирних жителів та лікарні.

Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому ракета потрапила до торгового центру у Кременчуці, де перебували звичайні люди.

Російські солдати говорять на їхньому телебаченні, що українці стріляють один одного. Так що я не вірю їхнім словам", – додав Олександр.

Усик не мовчить про війну в Україні

Нещодавно Олександр зустрівся з Ентоні Джошуа у Лондоні. Під час пресконференції українець наголосив, що російські окупанти скидають бомби на мирні міста та намагаються знищити всіх українців.

Непереможний боксер також розповів про головну мету реваншу, він наголосив, що вийде на ринг проти Ентоні заради України.

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.