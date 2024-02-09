У час пікової зацікавленості до бою український чемпіон дав інтерв'ю авторитетному виданню The Times. Серед іншого, він вкотре нагадав світу про війну в Україні.

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Олександр Усик готовий воювати особисто

Олександр Усик, який на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони Київської області, розповів, що він активно підтримує наших воїнів. Боксер відзначив високий бойовий дух українських захисників та розповів, чи готовий сам піти воювати.

Я готовий вирушити на фронт, якщо знадобиться. Жахливо, коли хлопець залишається без руки та ноги. У мене багато друзів, які зараз захищають нашу країну від ворога. Хтось загинув. Хтось втратив кінцівки. Я відвідую їх, розмовляю з ними та допомагаю чим можу, їх хоробрі серця все ще б'ються. Вони не зневірилися. Вони позитивніші, ніж люди, яким не доводиться постійно думати про війну,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик розповідав подробиці про поїздку на фронт. За його словами, ворог був у 900 метрах від нього, й український чемпіон бачив росіян у бінокль.

Важливо. 37-річний боксер активно донатить на підтримку України. Зокрема, він майже повністю профінансував відновлення будинку в Ірпені, завдяки чому 40 родин матимуть змогу повернутися в рідну оселю, яку зруйнували росіяни.