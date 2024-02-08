Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, поділився думкою про можливий розвиток подій в організації поєдинку за абсолютне чемпіонство.
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Красюк вважає, що бій Усик – Ф'юрі може ніколи не відбутися
"Якщо бій Усик – Ф'юрі не відбудеться 18 травня – думаю, його ніколи не буде. Говорив це ще до 29 квітня – якщо не відбувся б тоді, то його ніколи не буде через IBF.
Але Туркі та хлопці з Саудівської Аравії розширили цей період. Проте це коридор часу лімітований. Саме тому маємо 18 травня – як найостанніший дедлайн для поєдинку за абсолюта", – сказав Красюк.
Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.