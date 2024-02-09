Во время пиковой заинтересованности к бою украинский чемпион дал интервью авторитетному изданию The Times. Среди прочего, он в очередной раз напомнил миру о войне в Украине.

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Александр Усик готов воевать лично

Александр Усик, который в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны Киевской области, рассказал, что он активно поддерживает наших воинов. Боксер отметил высокий боевой дух украинских защитников и рассказал, готов ли сам пойти воевать.

Я готов отправиться на фронт, если понадобится. Ужасно, когда парень остается без руки и ноги. У меня много друзей, которые сейчас защищают нашу страну от врага. Кто-то погиб. Кто-то потерял конечности. Я посещаю их, разговариваю с ними и помогаю чем могу, их храбрые сердца все еще бьются. Они не отчаялись. Они более позитивные, чем люди, которым не приходится постоянно думать о войне,

– сказал Усик.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказывал подробности о поездке на фронт. По его словам, враг был в 900 метрах от него, и украинский чемпион видел россиян в бинокль.

Важно. 37-летний боксер активно донатит в поддержку Украины. В частности, он почти полностью профинансировал восстановление дома в Ирпене, благодаря чему 40 семей смогут вернуться в родной дом, который разрушили россияне.