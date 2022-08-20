Я дуже хочу, – Катерина Усик спрогнозувала перформанс Олександра після перемоги
У ніч з 20 на 21 серпня в Саудівській Аравії відбудеться боксерський поєдинок найвищого рівня – Олександр Усик проти Ентоні Джошуа. Українець, у разі своєї перемоги, може підготувати цікавий сюрприз.
Про це 24 каналу розповіла дружина спортсмена Катерина Усик. Вона додала, що напередодні поєдинку нервується, мабуть, більше, ніж чоловік.
Важливо Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу
Чекаємо "Ой, у лузі червона калина"
Усик розповіла, що не здивується, якщо після своєї перемоги Олександр на ринзі в мікрофон виконає пісню "Ой, у лузі червона калина".
Я дуже цього хочу,
– сказала дружина боксера.
Катерина додала, що дуже нервує перед поєдинком.
"Поки настрій хороший. У мене тут є підтримка. Я вірю, я сподіваюсь. Дай Боже, все буде добре!", – зазначила Усик.
Усик уже виконував цю пісню на пресконференції
Український боксер на пресконференцію перед поєдинком з Джошуа прийшов в образі козака. А після чергової дуелі поглядів несподівано почав співати пісню "Ой, у лузі червона калина".
Свій образ на пресконференції Усик прокоментував так, що український народ дає йому багато мотивації. Саме тому він вбрався в національний одяг козаків-воїнів.
Катерина Усик про перформанс Олександра після перемоги: дивіться відео
Що це за поєдинок?
Протистояння Усика та Джошуа – це бій за звання абсолютного чемпіона світу. Тобто за чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, WBO та IBF, а також титул чемпіона світу за версію The Ring.
Це бій-реванш, адже у вересні 2021 року Усик здолав Джошуа і здобув чемпіонські пояси. Той поєдинок відбувався в Лондоні і тривав усі 12 раундів. Українець переміг одноголосним рішенням суддів. Там же сторони одразу домовились і про реванш.
Першочергово планувалося, що бій відбудеться в травні, але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, плани довелось змінити. Невідомо було взагалі, чи відбудеться реванш. Мовилось навіть про те, що Усика можуть позбавити всіх титулів.
Українець з початку війни не думав про бій, адже був у лавах тероборони. За словами його промоутера Олександра Красюка, до рішення все ж провести поєдинок боксера схилили військові. Вони зазначили, що бій Усика приверне ще більше уваги до України.
Бій отримав назву "Лють на Червоному морі". Він відбудеться у Джидді в Саудівській Аравії. Трансляцію можна буде переглянути 20 серпня починаючи з 22:00 на платформі Megogo, на регіональних каналах "Суспільного", на каналі "2+2", на сайті 24 каналу.
Бій Усик – Джошуа: останні новини
- Британський боксер Джошуа не впевнений, що напередодні реваншу з Усиком у найкращій формі. До бою суперник українця підходить важчим.
- ЗМІ поширювали інформацію, що з часу минулого бою з Джошуа українець набрав 15 кілограмів. Усик відповів, що не завжди сподівання стають реальністю.
- В останній дуелі поглядів Джошуа програв Усику. Ентоні не витримав гострого погляду Олександра й першим відвів очі.