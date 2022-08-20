Я дуже хочу, – Катерина Усик спрогнозувала перформанс Олександра після перемоги

У ніч з 20 на 21 серпня в Саудівській Аравії відбудеться боксерський поєдинок найвищого рівня – Олександр Усик проти Ентоні Джошуа. Українець, у разі своєї перемоги, може підготувати цікавий сюрприз.

Про це 24 каналу розповіла дружина спортсмена Катерина Усик. Вона додала, що напередодні поєдинку нервується, мабуть, більше, ніж чоловік.

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Чекаємо "Ой, у лузі червона калина"

Усик розповіла, що не здивується, якщо після своєї перемоги Олександр на ринзі в мікрофон виконає пісню "Ой, у лузі червона калина".

Я дуже цього хочу,

– сказала дружина боксера.

Катерина додала, що дуже нервує перед поєдинком.

"Поки настрій хороший. У мене тут є підтримка. Я вірю, я сподіваюсь. Дай Боже, все буде добре!", – зазначила Усик.

Усик уже виконував цю пісню на пресконференції

Український боксер на пресконференцію перед поєдинком з Джошуа прийшов в образі козака. А після чергової дуелі поглядів несподівано почав співати пісню "Ой, у лузі червона калина".

Свій образ на пресконференції Усик прокоментував так, що український народ дає йому багато мотивації. Саме тому він вбрався в національний одяг козаків-воїнів.

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Що це за поєдинок?

Протистояння Усика та Джошуа – це бій за звання абсолютного чемпіона світу. Тобто за чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, WBO та IBF, а також титул чемпіона світу за версію The Ring.

Це бій-реванш, адже у вересні 2021 року Усик здолав Джошуа і здобув чемпіонські пояси. Той поєдинок відбувався в Лондоні і тривав усі 12 раундів. Українець переміг одноголосним рішенням суддів. Там же сторони одразу домовились і про реванш.

Першочергово планувалося, що бій відбудеться в травні, але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, плани довелось змінити. Невідомо було взагалі, чи відбудеться реванш. Мовилось навіть про те, що Усика можуть позбавити всіх титулів.

Українець з початку війни не думав про бій, адже був у лавах тероборони. За словами його промоутера Олександра Красюка, до рішення все ж провести поєдинок боксера схилили військові. Вони зазначили, що бій Усика приверне ще більше уваги до України.

Бій отримав назву "Лють на Червоному морі". Він відбудеться у Джидді в Саудівській Аравії. Трансляцію можна буде переглянути 20 серпня починаючи з 22:00 на платформі Megogo, на регіональних каналах "Суспільного", на каналі "2+2", на сайті 24 каналу.

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