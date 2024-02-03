"Не треба скиглити": Усик вперше прокоментував скасований бій за абсолют

Скасування "Бою століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком шокувало усіх любителів боксу. Проте цей "чорний лебідь" не вибив з колії українського чемпіона.

Володар титулів чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував скасування бою проти Тайсона Ф'юрі. Український боксер сприйняв цю звістку з властивою йому гідністю.

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Заряд оптимізму від Усика

Усик записав відеозвернення до своїх уболівальників, яке опублікувала координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

"Дорогі друзі, усім доброго, гарного, неймовірного дня. У мене неймовірна субота. Я вже зробив всю роботу, і зараз я трошки відпочиваю.

Друзі, труднощі нам даються для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо скиглити, коли нам складно, ми просто будемо скигліями. Усім добра, рухаємось далі", – сказав Усик.

Відеозвернення Усика

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