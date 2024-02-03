Володар титулів чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик наполегливо тренувався до найважливішого поєдинку у своїй кар'єрі. Безглузде розсічення над оком Ф'юрі зруйнувало боксерське шоу, яке було заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді.

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Варіант для Усика

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович може замінити "Циганського короля". Над такою можливістю нині працює промоутер Усика Олександр Красюк. Втім, часу до 17 лютого залишається дуже мало. У будь-якому випадку, остаточне рішення прийматимуть організатори вечора боксу в Ер-Ріяді.

"Зараз працюємо над цим питаннями дуже інтенсивно, дуже активно, тому що в нас мало часу на це.

Якщо Бог дасть і зірки зійдуться, то буде Хргович. Рішення мають прийняти представники Саудівської Аравії", – зазначив Красюк.

Що відомо про Хрговича