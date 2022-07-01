Усик вперше розповів, як російські окупанти захопили його будинок у Ворзелі

Наприкінці березня російські окупанти оселилися у будинку непереможного українського боксера Олександра Усика. На щастя, його родина встигла виїхати за кордон.

Що зробили окупанти з будинком Усика

Олександр Усик вперше прокоментував "візит" бойовиків. Він розповів, що окупанти зробили з його будинком.

До теми Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти

Це мій звичайний будинок у Ворзелі. Він належить мені, і так, це правда. Туди увірвалися російські військові, вони зламали речі, зробили собі якесь житлове приміщення і залишилися на деякий час,

– сказав Усик.

Як бойовики вдерлися у будинок Усика

27 березня дружина боксера Катерина написала у своєму інстаграмі про те, що їхній будинок у Ворзелі захопили окупанти. Про це вона дізналася від сусідів.

Вони зазначили, що на подвір’ї помешкання стоять російські танк і БТР.

Катерина показала наслідки знаходження російських окупантів у їхньому будинку у Ворзелі. На світлинах було видно, як російська армія занехаяла помешкання боксера.

Усик готується до реваншу