Будинок після "візиту" окупантів

Дружина Олександра Усика Катерина показала наслідки знаходження російських окупантів у їхньому будинку у Ворзелі, що на Київщині.

До теми Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти

Рускій мір у мене вдома! Судячи з фото, вони думали там жити довго і щасливо! ВДВ,

– написала вона у своєму інстаграмі.



Бойовики жили у будинку Усика / Фото з інстаграму Катерини

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик повернувся додому. До цього боксер перебував у Великій Британії.

Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.

22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд за кордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.

Поєдинок Усик – Джошуа може відбутися вже 23 липня.