Що зробили окупанти з будинком Усика
Олександр Усик вперше прокоментував "візит" бойовиків. Він розповів, що окупанти зробили з його будинком.
До теми Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти
Це мій звичайний будинок у Ворзелі. Він належить мені, і так, це правда. Туди увірвалися російські військові, вони зламали речі, зробили собі якесь житлове приміщення і залишилися на деякий час,
– сказав Усик.
Як бойовики вдерлися у будинок Усика
27 березня дружина боксера Катерина написала у своєму інстаграмі про те, що їхній будинок у Ворзелі захопили окупанти. Про це вона дізналася від сусідів.
Вони зазначили, що на подвір’ї помешкання стоять російські танк і БТР.
Катерина показала наслідки знаходження російських окупантів у їхньому будинку у Ворзелі. На світлинах було видно, як російська армія занехаяла помешкання боксера.
Усик готується до реваншу
- Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик відразу повернувся до рідної країни. До цього боксер перебував у Великій Британії.
- Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.
- Згодом боксер прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.
- Олександр наголосив, що відразу після поєдинку повернеться до України.