Что сделали оккупанты с домом Усика

Александр Усик впервые прокомментировал "визит" боевиков. Он рассказал, что оккупанты сделали с его домом.

До теми Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти

Это мой обычный дом в Ворзеле. Он принадлежит мне, и да, это правда. Туда ворвались русские военные, они сломали вещи, сделали себе какое-то жилое помещение и остались на время,

– сказал Усик.

Как боевики ворвались в дом Усика

27 марта жена боксера Екатерина написала в своем инстаграмме о том, что их дом в Ворзеле захватили оккупанты. Об этом она узнала от соседей.

Они отметили, что во дворе дома стоят российские танк и БТР.

Екатерина показала последствия нахождения русских оккупантов в их доме в Ворзеле. На фотографиях было видно, как российская армия забросила дом боксера.

Усик готовится к реваншу