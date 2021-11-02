Усик вперше отримав свої пояси після перемоги над Джошуа: відео

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34-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, похвалився поясами, які він завоював у поєдинку із 31-річним британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).