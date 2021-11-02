Усик вперше отримав свої пояси після перемоги над Джошуа: відео

2 листопада 2021 , 07:43
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Джерело:

інстаграм Олександра Усика

34-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, похвалився поясами, які він завоював у поєдинку із 31-річним британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Бій Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні. Український боксер здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

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"Пояси тут. Це не крузервейт, це вже хевівейт", – сказав Олександр на відео.

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Автор: Юрій Семенюк