Усик вперше отримав свої пояси після перемоги над Джошуа: відео
2 листопада 2021 , 07:43Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Усика
34-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, похвалився поясами, які він завоював у поєдинку із 31-річним британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Бій Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні. Український боксер здобув перемогу одностайним рішенням суддів.
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"Пояси тут. Це не крузервейт, це вже хевівейт", – сказав Олександр на відео.
Усик – Джошуа: чи відбудеться реванш
- Український боксер відібрав чемпіонські титули, якими володів британець. Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш, він розумів, що програв у протистоянні.
- Британець вже активував опцію в контракті про реванш.
- Раніше команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.
- Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.