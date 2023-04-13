Запасайтесь попкорном: на Близькому Сході відбудеться супертурнір чотирьох за участю Усика
Джерело:talkSPORT
Приголомшливу новину для фанатів боксу повідомив журналіст Саймон Джордан. За його інформацією, наприкінці року відбудуться мегафайти за участю топ-зірок хевівейту.
Усі шанувальники боксу засмутилися через зрив "Бою століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Тому новина журналіста порталу talkSPORT Саймона Джордана стала ковтком свіжого повітря.
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Світ в очікуванні наймасштабніших поєдинків
За його інформацією, шейхи Саудівської Аравії підготували солідні гонорари для проведення суперсерії топ-боксерів хевівейту. Спочатку відбудуться поєдинки Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер. А у вирішальній битві зустрінуться переможці двобоїв.
"Я хотів поговорити про події, що, ймовірно, відбудуться у надважкій вазі.
Є спостереження й чутки, які, я думаю, мають певну правду – що на Близькому Сході відбудеться серія боїв за участю Ф’юрі, Усика, Джошуа та Вайлдера.
Відбудуться три поєдинки: Ф’юрі проти Усика, Вайлдер проти Джошуа. Два переможці цих боїв знову зустрінуться на Близькому Сході для остаточного протистояння.
Це дасть відповідь на питання, чому Ентоні Джошуа вирішив не битися до грудня", – сказав Джордан.
Зірки хевівейту в очікуванні
- Варто зауважити, що Олександру Усику спочатку потрібно буде провести обов'язковий захист з Даніелем Дюбуа. Якщо він відстоїть свої титули, тоді це відкриє шлях до бою за абсолют.
- Тайсон Ф'юрі ще не визначився зі своїм наступним суперником. Очікується, що ним може стати Енді Руїс або Джо Джойс. Бій повинен відбутися влітку.
- Своєю чергою Ентоні Джошуа переміг американського середняка Джермейна Франкліна у квітні цього року та очікує нових викликів в кар'єрі.
- "Бронзовий бомбардувальник" Деонтей Вайлдер в жовтні 2022 року нокаутував в першому раунді Роберта Геленіуса. Бій відбувся після двох поспіль поразок американця від Ф'юрі.
- Нагадаємо, що промоутер "Циганського короля" Боб Арум вірить, що бій за абсолют вдасться організувати на вигідних умовах.