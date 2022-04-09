Катерина Усик: Це не просто бій, а поєдинок за світове панування у боксі

Дружина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, розповіла, як відреагувала на рішення чоловіка покинути України заради повернення на ринг. Катерина Усик повністю підтримує такий вчинок коханого.

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Вона поділяє його думку про те, що він принесе Україні більше користі на ринзі, ніж поза його межами.

"Звичайно, я підтримую рішення Олександра. Це його поле бою. Україні потрібні перемоги у будь-якому шляху – у спорті, взагалі у всьому. Це важливо. Тобто мало що він може зробити в країні. Піти воювати – окей, але чесно: у нас на одне місце по п'ять людей. Тобто чоловіків стільки повернулося, що не всіх беруть, бо просто так людині не дадуть рушницю. Він має бути максимально до цього готовий", – сказала дружина боксера.

Катерина додала, що таке рішення чоловіка підтримала не лише вона, а й брати Клички та президент України.

Думаю, всі хлопці – Вова Кличко, Віталій Кличко та наш президент – підтримали його в тому, що Сашко, давай, ти потрібен там. Тим більше, що це не просто бій, а поєдинок за світове панування в плані боксу,

– відповіла Катерина.

Дружина боксера розповіла, що рішення Олександра піти у територіальну оборону столиці України шокувала боксерську спільноту та поставила на паузу важку вагу.

Раніше Володимир Кличко публічно заявив, що у такому вчинку Усика є свої плюси та мінуси. Однак позитивна сторона тут переважає.

Усик буде воювати за Україну на боксерському ринзі