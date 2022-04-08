Катерина Усик: Цьому звірству немає виправдання

8 квітня близько 10:30 Росія обстріляла касетними боєприпасами залізничний вокзал Краматорська. На той момент там перебували майже 4 тисячі мирних жителів.

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Катерина Усик прокоментувала жорстокість окупантів.

Хочу від усієї своєї сім'ї та від себе особисто принести співчуття всім постраждалим у Краматорську. Не те, що у Краматорську – у всій Україні, мабуть. Тому що цьому звірству немає виправдання. Просто звірі, звірі! Шакали,

– сказала дружина боксера.

Вона наголосила, що українці ніколи не вибачать всі звірства російських найманців.

"Я не знаю, як називати цю расу, яка просто такими масштабами робить, чинить біль у всій нашій країні.

Господи, будь ласка, нехай уже все це закінчиться і настане мир у нашій країні. Але ми помстимося. Росія, готуйся, ми мститимемося. Цьому вибачення немає ніколи", – додала Катерина.

Зверніть увагу! Олександр Усик виїхав зі своєю родиною за кордон. Боксер покинув межі України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Він зазначив, що на ринзі від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.