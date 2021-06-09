Усик вийде на бій з Джошуа у своїй стандартній вазі, – тренер

Олександр Усик активно тренується уже тривалий час, хоча досі офіційно не знає наступного суперника. За період тренувань Усик встиг набрати вагу, але тренер боксера переконує, що українець скине її до наступного бою.

Усик завжди важив 98 – 100 кілограмів

У своїх соцмережах Усик неодноразово публікував відео та фото тренувань. Особливо боксер інтригував, коли показував свою актуальну вагу, наприклад, 104 кілограми.

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Поточний стан Усика прокоментував тренер Валентин Литвинчук, який повернувся у команду боксера.

"Ми викладаємо у соціальних мережах тільки певні рухи, накладаємо хорошу й цікаву музику. І все це виглядає дуже агресивно, але подивіться на Сашу. Він виглядає дуже вгодованим, здоровим, з хорошим кольором обличчя", – сказав тренер.

Швидше за все, наступним суперником Усика стане чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Литвинчук запевнив, що Усик вийде на бій зі звичайною вагою.

Багато хто боїться, що Саша став важким. Друзі, Саша завжди важив 98 – 100 кілограмів. Він у крузервейті ганяв десятку. Зараз він важить 104 кілограми, іноді 105 кілограмів у футболці й шортах. Але, повірте, на поєдинок він вийде у своїй стандартній вазі,

– резюмував тренер.

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