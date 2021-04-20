Нова вага Усика
Ще восени 2020 року перед боєм з Дереком Чісорою українець важив 98,4 кілограма. Та вже у 2021 році Усик почав стрімко набирати вагу.
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34-річний боксер опублікував декілька світлин, де ваги під ним показали спершу 101, 102, а потім 103 кілограми. Тепер в Усика новий рекорд – 104,8 кілограма.
Фото instagram.com/usykaa
Також у своєму інстаграмі Усик продемонстрував форму. Український боксер продовжує виглядати потужно.
- Олександр Усик провів 2 бої у важкій вазі, де немає вагових обмежень. У 2019 році українець достроково переміг Чазза Візерспуна. Восени 2020 року українець рішенням суддів здолав Чісору.
- Наразі не відомо, хто стане наступним суперником Олександра. Ймовірно, українець зустрінеться з британцем Джо Джойсом за тимчасовий титул чемпіона WBO.