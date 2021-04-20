Нова вага Усика

Ще восени 2020 року перед боєм з Дереком Чісорою українець важив 98,4 кілограма. Та вже у 2021 році Усик почав стрімко набирати вагу.

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34-річний боксер опублікував декілька світлин, де ваги під ним показали спершу 101, 102, а потім 103 кілограми. Тепер в Усика новий рекорд – 104,8 кілограма.



Фото instagram.com/usykaa

Також у своєму інстаграмі Усик продемонстрував форму. Український боксер продовжує виглядати потужно.