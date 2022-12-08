"Пузіко, як справи": Усик потролив Ф'юрі за пивний живіт – фото
Джерело:Інстаграм Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик опублікував селфі разом із британцем Тайсоном Ф'юрі. Наш чемпіон не пропустив нагоду пожартувати над майбутнім суперником.
Володар чемпіонських поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик зустрівся із Тайсоном Ф'юрі у Лондоні. Боксери провели першу дуель поглядів, а "Циганський король" вчергове наговорив дурниць на адресу українця.
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Проте нашого чемпіона складно вивезти з рівноваги подібними заявами. Олександр і сам вміє непогано пожартувати.
На своїй сторінці Instagram Усик опублікував селфі разом із "Циганським королем".
"Пузіко, як справи", – підписав фото Олександр, натякаючи на пивний живіт Ф'юрі.
Селфі Усика з Ф'юрі / instagram.com/usykaa
Зазначимо, що британець постійно насміхається із габаритів українця, вважаючи його занадто малим для королівського дивізіону.
А нещодавно Ф'юрі не сподобався вік українського чемпіона. "Циганський король", який лише на півтора роки молодший за Усика, вирішив, що Олександр занадто старий для нього.
Коли відбудеться мегафайт Усик – Ф'юрі
- Офіційну дату поєдинку мають оголосити до Нового року. Саме такі терміни вказав співпромоутер Ф'юрі Боб Арум.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі можуть зустрітись у лютому чи березні 2023 року.
- Ймовірним місцем проведення поєдинку називають Саудівську Аравію, де українець вдруге бився із Джошуа.